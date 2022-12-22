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Сегодня, 22:07

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Пармой»

Алина Савинова
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«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 88:86.

Клуб из Краснодара одержал победу в десяти матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице. Команда из Перми расположилась на 7-й позиции.

5 января «Локомотив-Кубань» встретится с «Нижним Новгородом», «Парма» днем ранее сыграет с «Автодором».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Парма» (Пермь) — 88:86 (25:19, 23:22, 22:20, 18:25)

БК Локомотив-Кубань
БК Парма (Пермь)
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