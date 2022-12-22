Лукич: «Для нас было важно обыграть «Самару» после того унижения, которое было в Нижнем Новгороде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу команды над «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (83:60).

«Поздравляю своих ребят: они правильно поняли, насколько эта игра была важна для нас и для «Самары». Нам было важно сделать этот шаг к шестерке. Но для нас также было важно обыграть «Самару» именно здесь, на ее площадке — после того унижения, которое было в Нижнем Новгороде в октябре, когда мы выглядели просто катастрофически. Не хочу сейчас искать оправданий тому поражению, но вот вам один только аргумент: как по-разному выглядит команда без разыгрывающего, как было в Нижнем, и с разыгрывающим. Мы не ожидали сегодня от Ребича такой яркой игры, хотя это очень хороший и качественный разыгрывающий, который связал все нити нашей игры», — цитирует Лукича пресс-служба самарского клуба.

«Самара» занимает 9-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» идет на 5-й строчке.