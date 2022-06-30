«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с защитником Барфордом

«Локомотив-Кубань» активировал опцию в контракте и продлил соглашение с американским защитником Джейленом Барфордом еще на один год, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний баскетболист присоединился к команде в феврале 2022 года и провел в составе «Локо» 19 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых набирал 12,8 очка и делал 3,5 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.

В регулярке и четвертьфинальной серии Барфорд проводил 20,5 минуты на площадке в среднем за игру, а в полуфинале и серии за третье место — 29,5 минуты и 28,7 минута соответственно.