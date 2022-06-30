«Енисей» продлил контракт с американским центровым Томпсоном

«Енисей» объявил о продлении контракта с центровым Джеймсом Томпсоном.

27-летний американец проведет сезон-2022/23 в команде из Красноярска.

«Мое решение было в основном основано на моем уважении и отношении к главному тренеру Дражену Анзуловичу, а также к другим тренерам и персоналу. У меня сложилось отличное взаимопонимание с ребятами по команде. Клуб и болельщики верят в меня и относятся ко мне, как к члену семьи. Поэтому, когда тренер Дражен позвонил мне, мне было легко решиться. Жду возможности развить успех концовки прошлого сезона», — приводит пресс-служба красноярцев слова Томпсона.

Томпсон перешел в «Енисей» в декабре 2021 года. Баскетболист принял участие в 14 матчах команды в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 8,9 очка, 6,6 подбора, 0,4 передачи и 0,6 перехвата за игру.