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Сегодня, 22:38

УНИКС объявил о возвращении в команду форварда Разумова

Анна Горшкова
Корреспондент
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УНИКС и форвард Александр Разумов заключили соглашение сроком на один год, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний баскетболист уже выступал за УНИКС с 2020 по 2021 год. В составе команды становился серебряным призером Единой Лиги ВТБ.

Также Разумов выступал за «Зенит», «Рязань», «Спартак-Приморье», «Новосибирск».

Минувший сезон форвард начинал в «Уфимеце». В марте 2022 года Разумов присоединился к «Парме». Средняя статистика форварда в составе пермской команды составила 8.2 очка, 5.7 подбора, 2.8 результативных передачи за 22 минуты игрового времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=aleksandr-razumov-vozvrashchaetsya-v-uniks
БК УНИКС
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