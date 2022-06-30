УНИКС объявил о возвращении в команду форварда Разумова

УНИКС и форвард Александр Разумов заключили соглашение сроком на один год, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний баскетболист уже выступал за УНИКС с 2020 по 2021 год. В составе команды становился серебряным призером Единой Лиги ВТБ.

Также Разумов выступал за «Зенит», «Рязань», «Спартак-Приморье», «Новосибирск».

Минувший сезон форвард начинал в «Уфимеце». В марте 2022 года Разумов присоединился к «Парме». Средняя статистика форварда в составе пермской команды составила 8.2 очка, 5.7 подбора, 2.8 результативных передачи за 22 минуты игрового времени.