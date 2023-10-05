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«Локомотив-Кубань» дома проиграл «Парме» в овертайме

Руслан Минаев
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«Локомотив-Кубань» дома проиграл «Парме» в овертайме матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:87.

В составе краснодарского клуба больше всех очков набрали Джейлен Барфорд и Окаро Уайт — по 17. У команды из Пермского края самым результативным игроком стал Си Джей Брайс — 27 очков.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Парма-Пари» (Пермь) — 85:87 ОТ (20:17, 18:16, 22:28, 13:12, 12:14)

5 октября. Краснодар. «Баскет-холл».

БК Локомотив-Кубань
БК Парма (Пермь)
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