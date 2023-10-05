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Сегодня, 20:26

«Зенит» победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев
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«Зенит» на выезде обыграл «Самару» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 84:76.

У гостей больше всех очков набрал Томас Эртель — 13 очков. У хозяев самым результативным игроком стал Джастин Роберсон — 21 очко.

МБА на выезде победил «Автодор» — 87:73.

У гостей самым результативным игроком стал Макар Коновалов — 13 очков. У хозяев больше всех очков набрал Доминик Мавра — 18 очков.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — МБА (Москва) — 73:87 (21:21, 21:29, 16:26, 15:11)

«Самара» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 76:84 (13:27, 28:17, 17:14, 18:26)

БК Автодор
БК Зенит
БК МБА
БК Самара
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