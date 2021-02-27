«Локомотив» дома обыграл «Енисей»

«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» (100:98) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самыми результативными у хозяев стали защитник Найджел Уилльямс-Госс, набравший 27 очков, и центровой Дрю Гордон с 24 очками. У гостей 21 очко в активе центрового Дастина Хога и 17 у защитника Тимофея Якушина.

Краснодарцы одержали 11-ю победу при 6 поражениях и остались на четвертом месте. «Енисей» с 4 победами и 12 поражениями занимает десятое место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 100:98 (24:29, 30:14, 20:19, 26:36)