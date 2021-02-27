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УНИКС разгромил «Нижний Новгород»

16:54
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Нижний Новгород». Хозяева одержали крупную победу со счетом 87:56.

Самым результативным в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 16 очков. У «Нижнего Новгорода» 11 очков в активе Кейси Шеперда.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» — 87:56 (24:3, 18:21, 24:12, 21:20)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/calendar/

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