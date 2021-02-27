УНИКС разгромил «Нижний Новгород»

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Нижний Новгород». Хозяева одержали крупную победу со счетом 87:56.

Самым результативным в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 16 очков. У «Нижнего Новгорода» 11 очков в активе Кейси Шеперда.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» — 87:56 (24:3, 18:21, 24:12, 21:20)