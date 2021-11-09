Кузминскас прокомментировал рекорд «Зенита» по точным трехочковым в одном матче

«Зенит» дома взял верх над польской «Зелена-Гурой» в Единой лиге ВТБ (97:80), забив 18 трехочковых. Это новый рекорд сезона по точным дальним броскам. Предыдущий рекорд принадлежал «Нижнему Новгороду» — волжане забили 17 трехочковых во встрече с «Зелена-Гурой».

Также 18 трехочковых — новый рекорд «Зенита» за все время выступления в Единой лиге.

— Мы здорово двигали мяч, поэтому регулярно выводили друг друга на открытые броски, — пояснил «СЭ» форвард петербургского клуба Миндаугас Кузминскас. — Конечно, отдельно стоит отметить Сергея Карасева, который провел великолепный матч. 7/12 трехочковых — это круто. Желаю ему попадать с таким процентом в каждой игре. В целом мы счастливы, но у нас нет времени, чтобы долго наслаждаться этим успехом. Мы уже начали подготовку к матчу с «Олимпиакосом».

Семь трехочковых забил Сергей Карасев, пять — Билли Бэрон, три — Денис Захаров, два — Миндаугас Кузминскас, один — Игорь Вольхин.