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Президент ЦСКА Ватутин заявил, что не собирается увольнять Итудиса

09:00
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что Димитрис Итудис продолжит занимать пост главного тренера армейцев.

«Я доволен работой Итудиса, но мы все не слишком довольны результатом на данный момент. Уверяю, что игроками и тренерами, медперсоналом, клубным офисом делается все, чтобы команда побеждала. Те шаги, которые предпринимаются, принесут результат. Мы не рассчитывали на 0-5, но уверен, что усилия тренерского штаба смогут исправить эту ситуацию. Никаких разговоров об отставке главного тренера нет, таких мыслей нет, продолжаем работать вместе, уверен, что мы справимся», — приводит ТАСС слова Ватутина.

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. В последних пяти матчах под его руководством красно-синие потерпели пять поражений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12888579

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Иван Торопцев все материалы автора
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