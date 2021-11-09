Защитник ЦСКА Ухов не сыграет в ближайших матчах из-за травмы
Защитник ЦСКА Иван Ухов выбыл из строя из-за повреждения, полученного в игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (64:69), сообщается на официальном сайте московского клуба.
Обследование выявило у защитника повреждение одной из связок правого голеностопного сустава. Ухов пройдет курс консервативной терапии на базе клуба.
11 ноября ЦСКА проведет домашний матч Евролиги против «Маккаби» из Тель-Авива.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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