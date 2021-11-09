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Защитник ЦСКА Ухов не сыграет в ближайших матчах из-за травмы

11:10
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Защитник ЦСКА Иван Ухов выбыл из строя из-за повреждения, полученного в игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (64:69), сообщается на официальном сайте московского клуба.

Обследование выявило у защитника повреждение одной из связок правого голеностопного сустава. Ухов пройдет курс консервативной терапии на базе клуба.

Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)

11 ноября ЦСКА проведет домашний матч Евролиги против «Маккаби» из Тель-Авива.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWDCV-vtgNY

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