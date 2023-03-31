Кущенко: «Называть ЦСКА безоговорочным фаворитом плей-офф нельзя»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что ЦСКА нельзя назвать безоговорочным фаворитом плей-офф. В регулярном чемпионате армейцы одержали 21 победу подряд, установив рекорд турнира.

«ЦСКА в регулярке установил уникальный рекорд, который, думаю, не скоро кто-то сможет побить. Тем не менее называть армейцев безоговорочными фаворитами нельзя. Плей-офф прошлого года, когда ЦСКА уступил в седьмом матче финальной серии «Зениту», показал, что загадывать нельзя», — цитирует ТАСС Кущенко.

В первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с саратовским «Автодором».