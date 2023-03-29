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Базаревич об уходе из «Самары»: «Нет результата, на который мы рассчитывали»

Руслан Минаев
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Сергей Базаревич прокомментировал отставку с поста главного тренера «Самары». Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

«Все судят по результату. Нет результата, на который мы рассчитывали, мы не попали а плей-офф — значит, сезон для нас не получился. У меня по объективным причинам не получилось сыграть в то, что я всегда играл как тренер. Мы постоянно будто бежали за паровозом: поздно собрались, игроки по самым разным причинам поздно приезжали, потом им пришлось уехать — и все это в период, когда мы закладывали базу.

Мы обсудили все эти вопросы на встрече с руководством клуба и приняли решение, что мое сотрудничество с клубом прекращается. При этом расстаемся мы в хороших отношениях, я благодарен за приглашение, которое получил в прошлом году, за возможность вернуться в Самару, где я когда-то уже успешно работал. Я благодарен игрокам, тренерскому штабу и всем сотрудникам клуба, вместе с которыми мы прошли этот сезон, благодарен болельщикам, которые поддерживали нас.
Я уже говорил об этом: главный результат сезона — возвращение «большого баскетбола» в Самару. Интерес к клубу за этот сезон заметно вырос. У Самары светлое баскетбольное будущее. Я в это верю и вам этого желаю!» — цитирует тренера пресс-служба клуба.

58-летний Базаревич возглавлял «Самару» с июня 2022 года. Команда под его руководством заняла четвертое место в таблице группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и не смогла выйти в плей-офф турнира.

БК Самара
Сергей Базаревич
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Сергей Базаревич покинул пост главного тренера «Самары»
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