Фанаты баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» стоят в пробке 16 часов из-за снегопада

Болельщики клуба «Локомотив-Кубань» оказались заблокированными на трассе в Ростовской области из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале краснодарской команды.

«Болельщики «Локо» уже 16 часов стоят в пробке под Шахтами! Успеть на матч против «Пари НН» им поможет только чудо, но разворачиваться никто не намерен. Держим курс на Нижний!» — написала пресс-служба клуба.

Фанаты «Локомотива-Кубани» едут в Нижний Новгород на первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с одноименным местным клубом. Встреча команд пройдет 31 марта и начнется в 19.30 мск.