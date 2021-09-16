Кущенко: «Без Ивковича ЦСКА в его нынешнем виде не было бы»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил вклад сербского тренера Душана Ивковича в развитие ЦСКА.

«Сегодняшнего ЦСКА не было бы в том виде, в котором мы его знаем, без него. Этот фундамент построил Душан. Его приглашение в ЦСКА далось непросто, но это говорит о нем как о сильном человеке, который решился сделать что-то крутое. Ворота в европейский и мировой баскетбол открывал Душан. Человек-легенда, тренер, но главное — у него была система. Он смотрел на игроков не как на броски, очки, секунды, а как на людей», — приводит ТАСС слова Кущенко.

Сегодня, 16 сентября стало известно, что Ивкович скончался в возрасте 77 лет. Сербский специалист возглавлял ЦСКА с 2002 по 2005 год, под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России и один раз становились обладателями Кубка страны.