Кущенко: «Без Ивковича ЦСКА в его нынешнем виде не было бы»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил вклад сербского тренера Душана Ивковича в развитие ЦСКА.
«Сегодняшнего ЦСКА не было бы в том виде, в котором мы его знаем, без него. Этот фундамент построил Душан. Его приглашение в ЦСКА далось непросто, но это говорит о нем как о сильном человеке, который решился сделать что-то крутое. Ворота в европейский и мировой баскетбол открывал Душан. Человек-легенда, тренер, но главное — у него была система. Он смотрел на игроков не как на броски, очки, секунды, а как на людей», — приводит ТАСС слова Кущенко.
Сегодня, 16 сентября стало известно, что Ивкович скончался в возрасте 77 лет. Сербский специалист возглавлял ЦСКА с 2002 по 2005 год, под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России и один раз становились обладателями Кубка страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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