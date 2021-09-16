Итудис: «Всегда буду помнить уроки, которые получил от Ивковича»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отреагировал на новость о смерти бывшего наставника красно-синих Душана Ивковича.
«Для меня это очень эмоциональный момент, трудно подобрать слова. У Дуды — прекрасная жена Нена и два замечательных сына Петар и Павле, но я чувствовал себя его спортивным сыном. Это большая честь и привилегия, что я встретил такого тренера и человека, и я всегда буду помнить уроки, которые получил от него. Его дружба была бесценна так же, как и его вера, доверие ко мне. Он был моим сердцем и душой... К сожалению, у меня не было возможности встретиться с Дудой прошлым летом, но я был с его сыном Павле на Халкидики, и мы планировали встретиться все вместе в этом сезоне в Белграде или Москве... Мои соболезнования семье Ивковичей и всем, кто его знал», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.
Ивкович возглавлял ЦСКА с 2002 по 2005 год, под его руководством красно-синие трижды становились чемпионами России и один раз выиграли Кубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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