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Итудис: «Всегда буду помнить уроки, которые получил от Ивковича»

13:26
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отреагировал на новость о смерти бывшего наставника красно-синих Душана Ивковича.

«Для меня это очень эмоциональный момент, трудно подобрать слова. У Дуды — прекрасная жена Нена и два замечательных сына Петар и Павле, но я чувствовал себя его спортивным сыном. Это большая честь и привилегия, что я встретил такого тренера и человека, и я всегда буду помнить уроки, которые получил от него. Его дружба была бесценна так же, как и его вера, доверие ко мне. Он был моим сердцем и душой... К сожалению, у меня не было возможности встретиться с Дудой прошлым летом, но я был с его сыном Павле на Халкидики, и мы планировали встретиться все вместе в этом сезоне в Белграде или Москве... Мои соболезнования семье Ивковичей и всем, кто его знал», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Ивкович возглавлял ЦСКА с 2002 по 2005 год, под его руководством красно-синие трижды становились чемпионами России и один раз выиграли Кубок страны.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/dusan-ivkovic-passed-away/

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Иван Торопцев все материалы автора

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