Кулагин может уйти из «Локомотива»

Лидер «Локомотива» Дмитрий Кулагин? может покинуть команду нынешним летом. Два года назад с игроком сборной России был подписан контракт по схеме «2+2».

— Этим летом клуб может выйти из соглашения с Дмитрием Кулагиным, — пояснил «Известиям» источник в «Локо». — Вероятность очень высока, если игрок не пойдет на финансовые уступки. Активировать вторую часть контракта на прежних условиях практически невозможно, учитывая тяжелые экономические времена. При этом есть вероятность, что стороны смогут договориться о компромиссе.