Капитан ЦСКА Никита Курбанов попрощался с УСК ЦСКА

Капитан ЦСКА Никита Курбанов произнес трогательную речь перед зрителями на УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского после победы над УНИКСом (89:81, 3-0 в серии) в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Так выходит, что сегодня мы последний раз вышли на паркет УСК ЦСКА, и болельщики пришли сюда в последний раз. Для многих из нас УСК стал домом со своим убранством, климатом, ритмом жизни. Многие сюда приходят уже десятки лет, кто-то даже застал открытие, как Аскер Барчо. Каждый оставил здесь частичку себя. Конечно, грустно сейчас, но давайте улыбнемся, вспомним яркие моменты, и победы, и поражения, которые двигали нас вперед. Давайте сохраним их, пусть они навсегда останутся в сердце», — сказал Курбанов.

В ближайшем будущем УСК будет снесен, а на его месте до конца 2022 года появится современный мультиспортивный комплекс.