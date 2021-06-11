Капитан ЦСКА Никита Курбанов попрощался с УСК ЦСКА
Капитан ЦСКА Никита Курбанов произнес трогательную речь перед зрителями на УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского после победы над УНИКСом (89:81, 3-0 в серии) в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ.
«Так выходит, что сегодня мы последний раз вышли на паркет УСК ЦСКА, и болельщики пришли сюда в последний раз. Для многих из нас УСК стал домом со своим убранством, климатом, ритмом жизни. Многие сюда приходят уже десятки лет, кто-то даже застал открытие, как Аскер Барчо. Каждый оставил здесь частичку себя. Конечно, грустно сейчас, но давайте улыбнемся, вспомним яркие моменты, и победы, и поражения, которые двигали нас вперед. Давайте сохраним их, пусть они навсегда останутся в сердце», — сказал Курбанов.
В ближайшем будущем УСК будет снесен, а на его месте до конца 2022 года появится современный мультиспортивный комплекс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/nikita-kurbanov-dlya-mnogih-usk-tsska-stal-nastoyashhim-domom/
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