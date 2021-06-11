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Капитан ЦСКА Никита Курбанов попрощался с УСК ЦСКА

01:22
Никита Курбанов (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Курбанов (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан ЦСКА Никита Курбанов произнес трогательную речь перед зрителями на УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского после победы над УНИКСом (89:81, 3-0 в серии) в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Так выходит, что сегодня мы последний раз вышли на паркет УСК ЦСКА, и болельщики пришли сюда в последний раз. Для многих из нас УСК стал домом со своим убранством, климатом, ритмом жизни. Многие сюда приходят уже десятки лет, кто-то даже застал открытие, как Аскер Барчо. Каждый оставил здесь частичку себя. Конечно, грустно сейчас, но давайте улыбнемся, вспомним яркие моменты, и победы, и поражения, которые двигали нас вперед. Давайте сохраним их, пусть они навсегда останутся в сердце», — сказал Курбанов.

В ближайшем будущем УСК будет снесен, а на его месте до конца 2022 года появится современный мультиспортивный комплекс.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/nikita-kurbanov-dlya-mnogih-usk-tsska-stal-nastoyashhim-domom/

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