Кущенко назвал сложным сезон-2020/21 Единой лиги ВТБ
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о сезоне-2020/21.
«Стоит поблагодарить УНИКС, который показал, что является хорошей командой и сегодня до конца держал интригу. ЦСКА было непросто, и точка в сезоне получилась яркой. Казанские игроки показали характер и профессионализм в третьей игре серии.
Сезон получился сложным, в том числе из-за пандемии, интригующим, но в целом для нас удачным. Мы смогли в очень непростых условиях провести Матч звезд. Наши клубы, игравшие в Европе, почти все дошли до серьезных финальных частей своих турниров», — приводит слова Кущенко ТАСС.
ЦСКА в третьем матче финала Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС (89:81). Счет в серии стал 3-0 в пользу армейцев, которые победили в чемпионате в одиннадцатый раз.
Этот матч стал последним для них в УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, который летом будет снесен.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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