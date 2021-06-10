Кущенко назвал сложным сезон-2020/21 Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о сезоне-2020/21.

«Стоит поблагодарить УНИКС, который показал, что является хорошей командой и сегодня до конца держал интригу. ЦСКА было непросто, и точка в сезоне получилась яркой. Казанские игроки показали характер и профессионализм в третьей игре серии.

Сезон получился сложным, в том числе из-за пандемии, интригующим, но в целом для нас удачным. Мы смогли в очень непростых условиях провести Матч звезд. Наши клубы, игравшие в Европе, почти все дошли до серьезных финальных частей своих турниров», — приводит слова Кущенко ТАСС.

ЦСКА в третьем матче финала Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС (89:81). Счет в серии стал 3-0 в пользу армейцев, которые победили в чемпионате в одиннадцатый раз.

Этот матч стал последним для них в УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, который летом будет снесен.