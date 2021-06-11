ЦСКА объявил о продлении контракта с Фогтманном
ЦСКА объявил о продлении контракта с центровым Йоханнесом Фогтманном.
28-летний немец заключил с армейцами новое соглашение сроком на 2 года.
? @jumbo_jo7 остается в ЦСКА— CSKA Moscow (@cskabasket) June 11, 2021
Форвард/центровой Йоханнес Фогтманн (28 лет, 211 см) подписал с нашим клубом новое двухлетнее соглашение. pic.twitter.com/fVWHJVW5gQ
В сезоне-2020/21 Фогтманн набирал в среднем 9,1 очка, 5,4 подбора, 1,7 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блокшота за матч. Вместе с армейцами он стал победителем Единой лиги ВТБ по итогам минувшего сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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