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ЦСКА объявил о продлении контракта с Фогтманном

11:58
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ЦСКА объявил о продлении контракта с центровым Йоханнесом Фогтманном.

28-летний немец заключил с армейцами новое соглашение сроком на 2 года.

В сезоне-2020/21 Фогтманн набирал в среднем 9,1 очка, 5,4 подбора, 1,7 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блокшота за матч. Вместе с армейцами он стал победителем Единой лиги ВТБ по итогам минувшего сезона.

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Иван Торопцев все материалы автора
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