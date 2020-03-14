«Калев» пройдет серез карантин из-за заражения сотрудника коронавирусом

Игроки и сотрудники эстонского «Калева» пройдут через двухнедельный карантин, так как один из работников заразился коронавирусом?, информирует сайт клуба.

В своем последнем матче Калев проиграл краснодарскому «Локомотиву» (81:98) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.

Отмечается, что «Калев» уведомил российский клуб о случае заражения.

Напомним, что Лига ВТБ приостановила все матчи в связи с коронавирусом.