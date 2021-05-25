Иванов высказался о противостоянии ЦСКА с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов считает, что «Зенит» заменил подмосковные «Химки» в качестве принципиального соперника ЦСКА.
«Сейчас уже ясно, что в плане противоборства с ЦСКА «Зенит» заменит «Химки». В этом сезоне петербургский клуб здорово прибавил. Если они на следующий год усилятся и укрепят скамейку — всем соперникам будет очень тяжело. И в следующем сезоне противоборство армейцев и «Зенита» продолжится», — цитирует Иванова ТАСС.
«Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, но в полуфинале плей-офф уступил ЦСКА со счетом 1-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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