Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Иванов высказался о противостоянии ЦСКА с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

18:10
Теги:

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов считает, что «Зенит» заменил подмосковные «Химки» в качестве принципиального соперника ЦСКА.

«Сейчас уже ясно, что в плане противоборства с ЦСКА «Зенит» заменит «Химки». В этом сезоне петербургский клуб здорово прибавил. Если они на следующий год усилятся и укрепят скамейку — всем соперникам будет очень тяжело. И в следующем сезоне противоборство армейцев и «Зенита» продолжится», — цитирует Иванова ТАСС.

«Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, но в полуфинале плей-офф уступил ЦСКА со счетом 1-3.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11469831

Читайте также

Овечкин подтвердил желание закончить карьеру в «Вашингтоне»
ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
«По внутреннему комфорту время в «Рубине» — лучшее в жизни». Большое интервью Слуцкого
ЧМ-2021: расписание матчей 25 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд