Стали известны даты и время матчей финала плей-офф Единой лиги ВТБ
Финальная серия плей-офф Единой Лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА стартует 5 июня, информирует официальный сайт турнира.
Серия пройдет до трех побед по схеме 2-2-1. Первые 2 матча противостояния пройдут в Казани.
Расписание финальной серии:
Матч №1: 5 июня, 19:30 (мск) УНИКС — ЦСКА
Матч №2. 7 июня, 19:00 (мск) УНИКС — ЦСКА
Матч №3. 10 июня, 19:00 (мск) ЦСКА — УНИКС
Матч №4. 12 июня, 13:00 (мск) ЦСКА — УНИКС (*)
Матч №5. 14 июня, 13:00 (мск) УНИКС — ЦСКА (*)
(*) — если понадобится
В полуфинале плей-офф ЦСКА обыграл «Зенит» (3-1), а УНИКС разгромил «Локомотив-Кубань» (3-0).
Москвичи дважды в текущем сезоне обыграли казанцев в регулярном чемпионате.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/izvestny-daty-i-vremya-matchej-finala-plej-off-ligi-vtb/
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