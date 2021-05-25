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Стали известны даты и время матчей финала плей-офф Единой лиги ВТБ

20:10
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Финальная серия плей-офф Единой Лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА стартует 5 июня, информирует официальный сайт турнира.

Серия пройдет до трех побед по схеме 2-2-1. Первые 2 матча противостояния пройдут в Казани.

Расписание финальной серии:

Матч №1: 5 июня, 19:30 (мск) УНИКС — ЦСКА

Матч №2. 7 июня, 19:00 (мск) УНИКС — ЦСКА

Матч №3. 10 июня, 19:00 (мск) ЦСКА — УНИКС

Матч №4. 12 июня, 13:00 (мск) ЦСКА — УНИКС (*)

Матч №5. 14 июня, 13:00 (мск) УНИКС — ЦСКА (*)

(*) — если понадобится

В полуфинале плей-офф ЦСКА обыграл «Зенит» (3-1), а УНИКС разгромил «Локомотив-Кубань» (3-0).

Москвичи дважды в текущем сезоне обыграли казанцев в регулярном чемпионате.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/izvestny-daty-i-vremya-matchej-finala-plej-off-ligi-vtb/

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