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Александр Медведев: «Серия с ЦСКА показала, что у баскетбольного «Зенита» большое будущее»

12:32
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах баскетбольного клуба в текущем сезоне.

«Думаю, что все болельщики «Зенита» могут гордиться командой. В раздевалке я слышал, как тренер заявил, что гордится командой. Все ребята могут честно смотреть друг друг в глаза — они сделали все, что могли, в этом сезоне, а иногда даже больше. Да, к сожалению, в серии с ЦСКА у нас два ведущих игрока оказались травмированы, но команда боролась до последнего, и это говорит о том, что у баскетбольного «Зенита» большое будущее», — цитирует Медведева ТАСС.

Вчера, 24 мая, «Зенит» проиграл ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11464501

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