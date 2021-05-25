Александр Медведев: «Серия с ЦСКА показала, что у баскетбольного «Зенита» большое будущее»
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах баскетбольного клуба в текущем сезоне.
«Думаю, что все болельщики «Зенита» могут гордиться командой. В раздевалке я слышал, как тренер заявил, что гордится командой. Все ребята могут честно смотреть друг друг в глаза — они сделали все, что могли, в этом сезоне, а иногда даже больше. Да, к сожалению, в серии с ЦСКА у нас два ведущих игрока оказались травмированы, но команда боролась до последнего, и это говорит о том, что у баскетбольного «Зенита» большое будущее», — цитирует Медведева ТАСС.
Вчера, 24 мая, «Зенит» проиграл ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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