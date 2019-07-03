Итудис счастлив, что Хиллиард перешел в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил новичка команды американского форварда Дэррана Хиллиарда.

- С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА, - цитирует Итудиса официальный сайт клуба. - В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком. Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде. Приветствуем Дэррана в семье ЦСКА.

Хиллиард подписал с ЦСКА однолетний контракт. В прошлом сезоне 26-летний форвард не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи. В 35 матчах чемпионата Испании показатели Хиллиарда – 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи, 42,5 процента трехочковых.