Кущенко: «Нижний Новгород» показал, что можно добиваться результатов на высоком уровне со скромным бюджетом»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал четвертьфинальную серию плей-офф между ЦСКА и «Нижним Новгородом». Армейцы победили со счетом 2-1 и вышли в полуфинал.
«Это была одна из самых крутых четвертьфинальных серий за последние сезоны. Команды показали какой-то невероятный баскетбол, и, понятно, в этом большая заслуга «Нижнего». После проигрыша «Финала восьми» Лиги чемпионов удалось показать, что команда на хорошем уровне. Но главный урок «Нижнего» в том, что можно делать сильную, боеспособную команду с таким бюджетом. Надо обратить внимание на работу тренера Зорана Лукича, генменеджера Сергея Панова, менеджмента — это сигнал командам Единой лиги ВТБ со схожими бюджетами, что можно добиваться результатов на высоком уровне», — приводит слова Кущенко ТАСС.
В полуфинале плей-офф ЦСКА встретится с петербургским «Зенитом». В другой полуфинальной паре сыграют «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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