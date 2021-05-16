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Кущенко: «Нижний Новгород» показал, что можно добиваться результатов на высоком уровне со скромным бюджетом»

00:40
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал четвертьфинальную серию плей-офф между ЦСКА и «Нижним Новгородом». Армейцы победили со счетом 2-1 и вышли в полуфинал.

«Это была одна из самых крутых четвертьфинальных серий за последние сезоны. Команды показали какой-то невероятный баскетбол, и, понятно, в этом большая заслуга «Нижнего». После проигрыша «Финала восьми» Лиги чемпионов удалось показать, что команда на хорошем уровне. Но главный урок «Нижнего» в том, что можно делать сильную, боеспособную команду с таким бюджетом. Надо обратить внимание на работу тренера Зорана Лукича, генменеджера Сергея Панова, менеджмента — это сигнал командам Единой лиги ВТБ со схожими бюджетами, что можно добиваться результатов на высоком уровне», — приводит слова Кущенко ТАСС.

В полуфинале плей-офф ЦСКА встретится с петербургским «Зенитом». В другой полуфинальной паре сыграют «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11382517

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