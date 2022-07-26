«Цмоки-Минск» продлил контракт с главным тренером команды

Ростислав Вергун остался на посту главного тренера «Цмоки-Минск». Он подписал новый годовой контракт с клубом, сообщает сайт минчан.

Ростислав Николаевич поделился комментарием о продолжении сотрудничества и предстоящей работе.

«Для меня огромная честь, что в предстоящем сезоне я в очередной раз буду возглавлять лучшую команду страны. Мы продолжаем двигаться в направлении задействования наших белорусских игроков. Очень хочется справиться с теми задачами, которые мы поставили на предстоящий интересный и тяжелый сезон. Понимаем уровень соперников, с которыми предстоит играть. Хочется верить, что мы стали за год сильнее, и я верю, что со своими парнями сможем чаще радовать наших преданных болельщиков!» — сказал тренер.