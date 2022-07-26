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Сегодня, 19:33

«Цмоки-Минск» продлил контракт с главным тренером команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Ростислав Вергун остался на посту главного тренера «Цмоки-Минск». Он подписал новый годовой контракт с клубом, сообщает сайт минчан.

Ростислав Николаевич поделился комментарием о продолжении сотрудничества и предстоящей работе.

«Для меня огромная честь, что в предстоящем сезоне я в очередной раз буду возглавлять лучшую команду страны. Мы продолжаем двигаться в направлении задействования наших белорусских игроков. Очень хочется справиться с теми задачами, которые мы поставили на предстоящий интересный и тяжелый сезон. Понимаем уровень соперников, с которыми предстоит играть. Хочется верить, что мы стали за год сильнее, и я верю, что со своими парнями сможем чаще радовать наших преданных болельщиков!» — сказал тренер.

Источник: https://bc-tsmoki.by/ru/news/news-base/rostislav-vergun-ostaetsya-s-nami
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