Источник: ЦСКА может пригласить Обрадовича на замену Итудису
21:40
Руководство ЦСКА, в случае расставания с главным тренером команды Димитрисом Итудисом, попробует пригласить ему на замену 9-кратного чемпионата Евролиги Желько Обрадовича, утверждает Sporx.
Обрадович не против работы с ЦСКА, но вместе с тем не хочет возвращаться к тренерской деятельности, пока в мире бушует пандемия коронавируса.
Напомним, последним местом работы Желько Обрадовича был стамбульский «Фенербахче». С командой из Турции он проработал семь лет и помог ей однажды завоевать трофей Евролиги.
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