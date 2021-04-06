Источник: ЦСКА может пригласить Обрадовича на замену Итудису

Руководство ЦСКА, в случае расставания с главным тренером команды Димитрисом Итудисом, попробует пригласить ему на замену 9-кратного чемпионата Евролиги Желько Обрадовича, утверждает Sporx.

Обрадович не против работы с ЦСКА, но вместе с тем не хочет возвращаться к тренерской деятельности, пока в мире бушует пандемия коронавируса.

Напомним, последним местом работы Желько Обрадовича был стамбульский «Фенербахче». С командой из Турции он проработал семь лет и помог ей однажды завоевать трофей Евролиги.