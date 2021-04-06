Единая лига ВТБ вынуждена изменить календарь плей-офф из-за еврокубков

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что лига ищет варианты и форматы оптимального календаря плей-офф и в ближайшее время предложит их клубам для обсуждения и голосования.

«Мы обязаны вынести календарь плей-офф на голосование клубов, потому что он изменится по сравнению с изначальным. Это произошло главным образом потому, что Евролига сместила сроки проведения решающих матчей «Финала четырех». Многие наши клубы сейчас играют в европейских соревнованиях: ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Евролиги, «Зенит» борется — если попадет в плей-офф, то это наложит отпечаток на наш календарь. «Нижний Новгород» попал в «Финал восьми» Лиги чемпионов, «Парма» — в «Финал четырех» Кубка FIBA, УНИКС дошел до полуфинала Еврокубка — это все отражается на нашем календаре.

Но возмущает, что если с Евролигой у нас есть какая-то коммуникация по календарю, то Лига чемпионов поставила нас перед фактом, проводя свой «Финал восьми» в даты, нас совершенно не устраивающие. И сейчас нам приходится перестраивать календарь и идти в ущерб собственным интересам. Мы ищем варианты и форматы оптимального календаря плей-офф и в ближайшее время мы их предложим клубам», — цитирует Корстин ТАСС.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ должен завершиться 25 апреля. Его победителем досрочно стал «Зенит», который в 22 матчах одержал 19 побед.