Бывшего баскетболиста «Енисея» обвинили в жестоком избиении девушки

Девушка бывшего игрока красноярского «Енисея» баскетболиста Дариуса Морриса обвинила его в жестоком избиении.

Бывшая девушка Морриса опубликовала пост в Instagram с последствиями избиения, сказав, что «разрушит имидж спортсмена полностью» и призвав общественность придать этой ситуации максимальную огласку.

По сведениям издания TMZ, инцидент мог произойти в апреле прошлого года, когда пострадавшая обратилась в полицию после избиения. Морриса арестовали, но почти сразу отпустили. Девушка решила опубликовать доказательства только сейчас. В окружении баскетболиста отказались давать комментарии.

Моррис выступал в НБА с 2011 по 2013 год за «Лейкерс». В текущем сезоне играл за «Енисей» в Единой лиги ВТБ, в которой набирал в среднем 8,4 очка за игру. 12 января стало известно, что баскетболист покинул команду.