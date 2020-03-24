Игроки «Химок» будут тренироваться дома

«Химки» сделали заявление по поводу тренировок команды во время пандемии коронавируса.

— В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача и указанием министра спорта Московской области о прекращении допуска посетителей на спортивные объекты, «Химки» будут закрыты для тренировок до особого распоряжения, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба. — Игроки нашей команды будут тренироваться в домашних условиях, для каждого из них будет разработан индивидуальный план занятий.

Ранее американские игроки «Химок» вернулись в США.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.