Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Стребков подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы» (79:65).

«Несмотря на большую разницу в итоге, игра получилась для нас очень тяжелой. Если бы играли нормально, то уже после первой половины должны были вести в счете с большим отрывом. Но допустили глупые ошибки: пару раз не забили из-под кольца, не забили несколько штрафных, в защите иногда возникала неразбериха, кто кого должен страховать», — приводит слова Стребкова РИА Новости.

После этого матча «Нижний Новгород» с 3 победами в 5 матчах занимает пятое место в турнирной таблице, «Парма» с одной победой в 4 встречах — на 10-й строчке.