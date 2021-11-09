«Игра получилась очень тяжелой». Защитник «Нижнего Новгорода» Стребков — о победе над «Пармой»
Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Стребков подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы» (79:65).
«Несмотря на большую разницу в итоге, игра получилась для нас очень тяжелой. Если бы играли нормально, то уже после первой половины должны были вести в счете с большим отрывом. Но допустили глупые ошибки: пару раз не забили из-под кольца, не забили несколько штрафных, в защите иногда возникала неразбериха, кто кого должен страховать», — приводит слова Стребкова РИА Новости.
После этого матча «Нижний Новгород» с 3 победами в 5 матчах занимает пятое место в турнирной таблице, «Парма» с одной победой в 4 встречах — на 10-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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