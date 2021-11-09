Лукич: «Ребята могут радоваться победе над «Пармой», а вот у тренера нет повода для радости»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы» (79:65).

«Ребята могут радоваться этой победе, а вот у тренера нет повода для радости. Всем понятно, что если основная нагрузка в ближайших матчах ляжет на этих игроков, то мы долго так не протянем. Да, мы отлично сыграли в какие-то моменты, и мои игроки выглядели более свежими, чем игроки соперника. Не понимаю, почему так, но это уж точно не моя проблема», — приводит слова Лукича РИА Новости.

После этого матча «Нижний Новгород» с 3 победами в 5 матчах занимает пятое место в турнирной таблицы, «Парма» с одной победой в 4 встречах — на 10-й строчке.