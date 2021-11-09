Лукич: «Ребята могут радоваться победе над «Пармой», а вот у тренера нет повода для радости»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы» (79:65).
«Ребята могут радоваться этой победе, а вот у тренера нет повода для радости. Всем понятно, что если основная нагрузка в ближайших матчах ляжет на этих игроков, то мы долго так не протянем. Да, мы отлично сыграли в какие-то моменты, и мои игроки выглядели более свежими, чем игроки соперника. Не понимаю, почему так, но это уж точно не моя проблема», — приводит слова Лукича РИА Новости.
После этого матча «Нижний Новгород» с 3 победами в 5 матчах занимает пятое место в турнирной таблицы, «Парма» с одной победой в 4 встречах — на 10-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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