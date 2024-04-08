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Сегодня, 19:30

Хоменко рассказал, что полностью оправился от травмы колена

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий МБА и сборной России Александр Хоменко в интервью «СЭ» отметил, что во второй части чемпионата-2023/24 не чувствует никакого дискомфорта.

— Прошлый сезон ты досрочно закончил из-за тяжелой травмы колена. Как сейчас себя чувствуешь?

— Первая половина текущего чемпионата была неровная. Хорошие игры чередовались с плохими. Где-то все равно побаивался, только привыкал к интенсивным движениям после операции. В конце сезона вообще не ощущаю, что с коленом было что-то не так.

— При этом всегда клеишь тейпы на колено.

— Это просто для психологии. Никак не защищает.

Александр Хоменко. «Тяжело наблюдать за событиями в Белгороде». Хоменко — об успехах МБА и обстрелах родного города

— В декабре «СЭ» проводил анонимный опрос генеральных менеджеров, и в категории «Самый грязный игрок» ты и Евгений Бабурин получил по два голоса (по одному — у Викторова, Ганькевича, Жбанова, Дмитрия Кулагина, Лабери, Робертсона, Уайта, Хантера и Хэмма). Что думаешь об этом?

— Честно, я не видел этот опрос. Не знаю даже, что сказать.

Хоменко перешел в МБА в июле 2022 года. В прошедшем сезоне 25-летний игрок помог московской команде завоевать бронзовые медали Кубка России.

Баскетбол
БК МБА
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