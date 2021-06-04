Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Химки» не будут выступать в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне из-за финансовых проблем

17:13
Защитник «Химок» Алексей Швед. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Защитник «Химок» Алексей Швед. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

«Химки» не смогут принять участие в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22.

«В лигу поступило официальное письмо, в котором «Химки» уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить свое участие в сезоне-2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Единой лиги ВТБ.

«Химки» были основаны в 1997 году, подмосковная команда выступала в Единой лиге ВТБ с момента основания турнира в 2008 году. «Химки» являются единственной командой, помимо ЦСКА, которой удавалось выиграть турнир (в сезоне-2010/11).

В сезоне-2020/21 «Химки» вылетели в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубани» (счет в серии — 0-2). По ходу сезона клуб испытывал финансовые проблемы, несколько игроков покинули команду из-за задержек по зарплате.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11569203

Читайте также

Злой ROC, или «Вас и Латвия бы обыграла». Как Рига прощалась со сборной России на ЧМ
Путин объяснил затягивание регистрации «Спутника V» в ЕС
Милохин в свадебном платье и с маникюром напугал Бородину
Врач получил 13 ножевых ранений в Одессе в попытке отстоять жену

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд