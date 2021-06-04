«Химки» не будут выступать в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне из-за финансовых проблем
«Химки» не смогут принять участие в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22.
«В лигу поступило официальное письмо, в котором «Химки» уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить свое участие в сезоне-2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Единой лиги ВТБ.
«Химки» были основаны в 1997 году, подмосковная команда выступала в Единой лиге ВТБ с момента основания турнира в 2008 году. «Химки» являются единственной командой, помимо ЦСКА, которой удавалось выиграть турнир (в сезоне-2010/11).
В сезоне-2020/21 «Химки» вылетели в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубани» (счет в серии — 0-2). По ходу сезона клуб испытывал финансовые проблемы, несколько игроков покинули команду из-за задержек по зарплате.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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