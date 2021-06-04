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Источник: Сергей Карасев вернется в «Зенит»

18:48
Сергей Карасев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» договорился с форвардом «Химок» Сергеем Карасевым о контракте на следующий сезон, сообщает в Twitter журналист Христос Харпидис.

Карасев выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне 27-летний форвард набирал за «Химки» в Единой лиге ВТБ по 6,5 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

4 июня появилась инфомрация, что «Химки» не сыграют в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне из-за финансовых проблем.

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