«Химки» могут подписать Грега Монро
11:42
Центровой Грег Монро может продолжить карьеру в «Химках», сообщает журналист Sportando Эмилиано Каршия.
Ранее сообщалось, что 30-летний американец близок к подписанию контракта с «Зенитом», однако, по информации «СЭ» баскетболист не входил в сферу интересов клуба из Санкт-Петербурга.
Сезон-2019/20 седьмой номер драфта НБА-2010 провел в «Баварии». Его средние показатели в 28 матчах Евролиги составили 12,9 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи. До этого Монро девять лет отыграл в НБА в составе «Детройта», «Милуоки», «Финикса», «Бостона», «Торонто» и «Филадельфии».
Greg Monroe is close to signing with Khimki Moscow, a source tells @Sportando.— Emiliano Carchia (@Carchia) July 28, 2020
The nine-year NBA veteran spent last season with Bayern Munich
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