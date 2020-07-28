«Химки» могут подписать Грега Монро

Центровой Грег Монро может продолжить карьеру в «Химках», сообщает журналист Sportando Эмилиано Каршия.

Ранее сообщалось, что 30-летний американец близок к подписанию контракта с «Зенитом», однако, по информации «СЭ» баскетболист не входил в сферу интересов клуба из Санкт-Петербурга.

Сезон-2019/20 седьмой номер драфта НБА-2010 провел в «Баварии». Его средние показатели в 28 матчах Евролиги составили 12,9 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи. До этого Монро девять лет отыграл в НБА в составе «Детройта», «Милуоки», «Финикса», «Бостона», «Торонто» и «Филадельфии».