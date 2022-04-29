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Сегодня, 14:59

Перасович поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Автодора»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«Нам предстоит третий матч четвертьфинальной серии. Выездные игры всегда даются непросто.

Мы планируем не откладывать дело в долгий ящик и завершить серию в Саратове, чтобы получить больше времени на подготовку к полуфиналу», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч пройдет сегодня, 29 апреля, в 19:20 по московскому времени. Счет в серии 2-0 в пользу УНИКСа.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-uniks-vs-avtodor-
БК УНИКС
Велимир Перасович
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