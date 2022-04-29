Перасович поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Автодора»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«Нам предстоит третий матч четвертьфинальной серии. Выездные игры всегда даются непросто.

Мы планируем не откладывать дело в долгий ящик и завершить серию в Саратове, чтобы получить больше времени на подготовку к полуфиналу», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч пройдет сегодня, 29 апреля, в 19:20 по московскому времени. Счет в серии 2-0 в пользу УНИКСа.