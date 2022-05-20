Паскуаль считает, что «Зенит» изначально подошел неверно к матчу с ЦСКА в финальной серии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (59:83) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Матч, к которому мы изначально подошли неверно. После этого мы играли, догоняя соперника. Эта та игра, когда могло случится все, что угодно. Мы играли очень плохо. Что бы не произошло сегодня, мы будем готовы бороться в воскресенье», — приводит слова Паскуаля сайт питерского клуба.

Самым результативным игроком первого матча стал игрок ЦСКА Каспер Уэйр, набравший 25 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч пройдет в Москве 22 мая.