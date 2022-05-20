Итудис: «ЦСКА явно хотел победить больше и от начала до конца играл лучше «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что команда играла лучше «Зенита» (83:59) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Мы правильно настроились на игру, явно хотели победить больше. И от начала до конца играли лучше соперника. После хорошего старта мы не были наивны, знали, что «Зенит» постарается вернуться в игру. Гости попробовали сыграть маленьким составом, но мы продолжали доминировать во всех аспектах. Я сказал команде, что мы выиграли только первую четверть долгого матча. Мы достаточно опытны, чтобы понимать — легкой жизни не будет. В серии с УНИКСом «Зенит» тоже разгромно проиграл в первой встрече, после чего взял три победы подряд. У них достаточно талантливых игроков, есть отличная система Чави Паскуаля», — приводит слова Итудиса сайт ЦСКА.

Самым результативным игроком первого матча стал баскетболист армейцев Каспер Уэйр, набравший 25 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Москве 22 мая.