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Сегодня, 23:08

Итудис: «ЦСКА явно хотел победить больше и от начала до конца играл лучше «Зенита»

Итудис заявил, что ЦСКА играл лучше «Зенита» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что команда играла лучше «Зенита» (83:59) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Мы правильно настроились на игру, явно хотели победить больше. И от начала до конца играли лучше соперника. После хорошего старта мы не были наивны, знали, что «Зенит» постарается вернуться в игру. Гости попробовали сыграть маленьким составом, но мы продолжали доминировать во всех аспектах. Я сказал команде, что мы выиграли только первую четверть долгого матча. Мы достаточно опытны, чтобы понимать — легкой жизни не будет. В серии с УНИКСом «Зенит» тоже разгромно проиграл в первой встрече, после чего взял три победы подряд. У них достаточно талантливых игроков, есть отличная система Чави Паскуаля», — приводит слова Итудиса сайт ЦСКА.

Самым результативным игроком первого матча стал баскетболист армейцев Каспер Уэйр, набравший 25 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Москве 22 мая.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-05-20-cska-zenit-news-report/
БК Зенит
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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