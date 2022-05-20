ЦСКА разгромил «Зенит» в первом матче финальной серии

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ЦСКА разгромил «Зенит» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 83:59.

В составе армейцев самым результативным игроком встречи стал Каспер Уэйр — 25 очков.

У «Зенита» больше всех набрал Джордан Ллойд — 13 очков.

Следующий матч серии до четырех побед пройдет в Москве 22 мая.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 83:59 (20:8, 26:22, 16:18, 21:11)

20 мая. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 1-0.