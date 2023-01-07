Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Астаной» в матче Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Первым делом хочу поздравить всех с Рождеством. Мы хорошо начали игру, в первой четверти были эффективны как в защите, так и в атаке. Во второй и третьей четвертях «Астана» стала действовать лучше, игра выровнялась, и нам стало тяжелее. В четвертой четверти мы наконец нашли возможности для того, чтобы переломить игру и выиграть матч», — приводит слова тренера официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Зенит» располагается на третьем месте в Единой лиге ВТБ, выиграв 14 матчей регулярного чемпионата из 18. «Астана» с тремя победами находится на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице.