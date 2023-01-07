«Зенит» обыграл «Астану» и одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ
«Зенит» на выезде обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:75.
Самым результативным игроком в составе питерского клуба стал Томас Эртель, который набрал 23 очка и отдал 13 результативных передач.
В составе «Астаны» самым результативным стал Даниил Аксенов, набравший 19 очков.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Астана» располагается на 11-й строчке.
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«Астана» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:93 (15:30, 18:16, 22:23, 20:24)
7 января. Астана. «СК Велотрек»
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