Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал третье место команды по итогам сезона-2021/22 Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь поздравляю своих игроков с победой в матче и бронзовой серии, а также с окончанием сезона! Кроме того, мне бы хотелось поздравить «Локомотив-Кубань» с удачной концовкой чемпионата. Они хорошо сыграли в плей-офф против нас и ЦСКА и заслужили место в четверке сильнейших.

Мы рады «бронзе», но, конечно, были способны на большее. На протяжении большей части регулярного чемпионата УНИКС шел на первом месте, но в некоторых моментах удача отвернулась от нас. Ряд важных матчей мы проводили без важных игроков, из-за чего потеряли верхнюю строчку в таблице. С другой стороны, удача — важная составляющая в спорте. Мы показывали отличный баскетбол, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал. Благодарю наш клуб, который приложил громадные усилия. Считаю, мы провели хороший сезон», — приводит слова Перасовича сайт клуба.

В четвертом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ УНИКС на выезде разгромил «Локомотив-Кубань» (94:73) и выиграл бронзовые медали сезона-2021/22.