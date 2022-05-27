Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:17

Перасович: «УНИКС рад бронзе, но, конечно, были способны на большее. Удача — важная составляющая в спорте»

Перасович прокомментировал бронзовые медали УНИКСа по итогу сезона Единой лиги ВТБ
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал третье место команды по итогам сезона-2021/22 Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь поздравляю своих игроков с победой в матче и бронзовой серии, а также с окончанием сезона! Кроме того, мне бы хотелось поздравить «Локомотив-Кубань» с удачной концовкой чемпионата. Они хорошо сыграли в плей-офф против нас и ЦСКА и заслужили место в четверке сильнейших.

Мы рады «бронзе», но, конечно, были способны на большее. На протяжении большей части регулярного чемпионата УНИКС шел на первом месте, но в некоторых моментах удача отвернулась от нас. Ряд важных матчей мы проводили без важных игроков, из-за чего потеряли верхнюю строчку в таблице. С другой стороны, удача — важная составляющая в спорте. Мы показывали отличный баскетбол, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал. Благодарю наш клуб, который приложил громадные усилия. Считаю, мы провели хороший сезон», — приводит слова Перасовича сайт клуба.

В четвертом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ УНИКС на выезде разгромил «Локомотив-Кубань» (94:73) и выиграл бронзовые медали сезона-2021/22.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=UNICS-bronze-medalist
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Велимир Перасович
0
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Матч жизни для Ваноли, Бакаева и Федуна. Кого уберут, если «Спартак» проиграет в финале Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корстин считает, что серия за 3-е место оправдала себя

Марио Хезонья: «В моей коллекции много наград разного достоинства, но бронза с УНИКСом для меня особенная»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости