Марио Хезонья: «В моей коллекции много наград разного достоинства, но бронза с УНИКСом для меня особенная»

Форвард УНИКСа Марио Хезонья поздравил команду с бронзовыми медалями сезона-2021/22 Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочу поздравить руководство и сотрудников клуба, наш тренерский штаб и своих партнеров по команде с бронзовыми медалями. Благодарю «Локомотив-Кубань» за серьезное соперничество в серии против нас. Сезон получился непростым.

Сначала у нас было большое количество поездок и матчей в Евролиге. Затем, после того как мы потеряли верхнюю строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, нам пришлось упорно сражаться за эту медаль. В моей коллекции много наград разного достоинства, но бронза с УНИКСом для меня особенная. Ведь для нас было крайне важно что-то выиграть в этом сезоне. Конечно, мы очень хотели выйти в финал и провести отличную серию с ЦСКА», — приводит слова игрока сайт команды.

УНИКС завершил регулярный чемпионат на 3-м месте, одержав 14 побед в 18 матчах. В четвертьфинальной серии казанский коллектив обыграл саратовский «Автодор» — 3-0 (106:76, 97:59, 88:79). В серии ? финала УНИКС уступил"Зениту» со счетом 1-3 (74:65, 67:76, 67:68, 69:75).

В серии за третье место подопечные Велимира Перасовича оказались сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» — 3-1 (90:75, 81:94, 93:87, 94:73).