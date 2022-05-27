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Корстин считает, что серия за 3-е место оправдала себя

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин осталась довольно противостоянием УНИКС и «Локомотива-Кубани» в серии за третье место. Лига впервые проводила розыгрыш бронзовых наград.
«Поздравляю УНИКС с бронзовыми наградами! В этом году в Казани собралась сильная и яркая команда, которая на протяжении всего сезона радовала болельщиков зрелищной игрой. В непростой серии за третье место против «Локомотива-Кубань» решающим, на мой взгляд, стало возращение после травмы Тони Джекири — центровой в ключевой момент усилил игру казанцев и в атаке, и в защите.

У «Локомотива-Кубани», считаю, все еще впереди. У краснодарцев сразу 8 игроков моложе 23 лет, и они уже играют значимые роли в команде. Сейчас, в этом плей-офф, они получили неоценимый опыт решающих матчей, и в ближайшее время мы должны увидеть прогресс этой молодежи. Бронзовая серия проводилась впервые, и она полностью себя оправдала — команды показали яркий результативный баскетбол, который по достоинству оценили болельщики», — цитирует пресс-служба лиги Корстин.

УНИКС обыграл "Локомотив" (94:73) в четвертом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ и выиграл бронзовые медали сезона-2021/22.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-bronzovyj-prizer-sezona-2021-22/
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Илона Корстин
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