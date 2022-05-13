Первый матч финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 20 мая в Москве

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА и «Зенит» сыграют 20 мая в Москве.

Второй матч состоится также в Москве 22 мая. Затем две встречи пройдут в Санкт-Петербурге — 25 и 27 мая.

Команды будут играть до четырех побед.

Первый матч серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью», которая определит бронзового призера турнира, состоится в Казани 19 мая. Второй матч также пройдет в Казани 21 мая. Затем команды сыграют в Краснодаре 24 мая.

В матче за третье место команды будут играть до трех побед.

Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом.