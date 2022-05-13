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13 мая, 23:07

Первый матч финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 20 мая в Москве

Стали известны даты матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ
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Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА и «Зенит» сыграют 20 мая в Москве.

Второй матч состоится также в Москве 22 мая. Затем две встречи пройдут в Санкт-Петербурге — 25 и 27 мая.

Команды будут играть до четырех побед.

Первый матч серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью», которая определит бронзового призера турнира, состоится в Казани 19 мая. Второй матч также пройдет в Казани 21 мая. Затем команды сыграют в Краснодаре 24 мая.

В матче за третье место команды будут играть до трех побед.

Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
БК ЦСКА
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