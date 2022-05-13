Первый матч финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 20 мая в Москве
Стали известны даты матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ
Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА и «Зенит» сыграют 20 мая в Москве.
Второй матч состоится также в Москве 22 мая. Затем две встречи пройдут в Санкт-Петербурге — 25 и 27 мая.
Команды будут играть до четырех побед.
Первый матч серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью», которая определит бронзового призера турнира, состоится в Казани 19 мая. Второй матч также пройдет в Казани 21 мая. Затем команды сыграют в Краснодаре 24 мая.
В матче за третье место команды будут играть до трех побед.
Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом.
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