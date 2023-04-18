Перасович — о победе над «Зенитом»: «Мы показали настоящую борьбу»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Зенитом» (68:59) во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Нам было важно сохранить преимущество домашней площадки, — цитирует пресс-служба лиги Перасовича. — Очень рады, что нам это удалось. Поздравляю своих ребят с победой и благодарю их за борьбу. Мы ожидали, что этот матч получится совсем другим по сравнению с первой встречей. Это была типичная игра плей-офф, когда каждое набранное очко достается с трудом, защита преобладает над нападением, а борьба идет за каждый сантиметр площадки. Довольно непросто переломить ход такого матча, когда игра идет кость в кость. В концовке мы показали настоящую борьбу, и удача оказалась на нашей стороне. Но мы сделали только первый шаг — вся серия еще впереди».

Казанский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч между командами пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге.