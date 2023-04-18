УНИКС дважды побеждает чемпиона, ЦСКА теряет лидера. Промежуточные итоги полуфиналов Единой лиги ВТБ

Борьба за путевки в финал началась максимально ярко.

Плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23

Полуфиналы

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 1-1 (87:84, 83:84)

УНИКС — «Зенит» — 2-0 (97:64, 72:66)

Три упорных матча из четырех — именно так стартовали полуфинальные противостояния в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» пока приятно удивляет в играх с ЦСКА, а УНИКС захватил лидерство в дуэли с действующим чемпионом. Впрочем, «Зенит» рано списывать со счетов. В прошлом сезоне петербургская команда также уступала 0:2 в финале с армейцами, а в итоге взяла титул.

Первый раунд за Перасовичем

Все эксперты сошлись во мнении, что в серии «Зенита» и УНИКСа будет минимум шесть матчей. Правда, в стартовом матче в Казани бескомпромиссной борьбы не получилось. Фирменная защита Чави Паскуаля дала сбой (в регулярке сине-бело-голубые пропускали лишь 72,3 очка). Джален Рейнольдс и компания набрали 92 очка (62,5% c игры), пропустив всего 67. Причем многое было понятно уже в первой половине, которую гости забрали с преимуществом «+15».

Паскуаль после игры заявил, что за свою долгую карьеру таких провальных матчей у него было всего лишь два-три. Его визави Велимир Перасович напомнил, что в прошлом сезоне казанцы также выиграли первую игру полуфинальной серии у петербургского клуба, но затем проиграли три матча подряд. «Считаю вторую встречу более значимой, поскольку такой великий тренер, как Паскуаль, обязательно найдет способ мотивировать свою команду и удивить нас».

Так и получилось. После успешной первой четверти хозяева забуксовали. «Зенит» вперед повел недавно ставший отцом Калеб Хоумсли, а Дэрил Мэйкон и Перасович не совладали с нервами. Два технических фола — и на большой перерыв гости ушли, уступая всего два очка.

В третьей десятиминутке сине-бело-голубые сделали рывок 9:0, но за счет усилий Рейнольдса и Луи Лабери казанцы почти догнали соперника (46:45). Заключительная четверть в плане интриги вышла на загляденье. Оба коллектива дорожили мячом, проводя классные атаки, но в концовке более хладнокровным оказались баскетболисты казанцев. Винс Хантер набрал шесть очков своей команды подряд и взял ключевой подбор, а перешедший перед плей-офф из «Самары» Маркус Найт реализовал очень важный трехочковый. Ответа на это у «Зенита» не нашлось. В Петербург команда возвращается в плохом настроении.

Потеря Милутинова

ЦСКА, который мощно отпраздновал свое столетие в первом матче с «Локо», пока выглядит не лучшим образом. И в этом большая заслуга коллектива Александра Секулича. Игроки краснодарцев действуют максимально компактно в защите (особо усердствует капитан Владислав Емченко), а лидеры — Девон Акун-Перселл, Окаро Уайт и Джален Барфорд — очень продуктивны в нападении. В стартовой игре гости зашли в концовку, выигрывая «+10», но буквально за три минуты растеряли свое преимущество. Х-фактором встречи стал Каспер Уэйр, который набрал 18 очков (!) в заключительной четверти, в том числе забросив победный бросок за 13 секунд до конца (всего на счету разыгрывающего 29 очков).

Многие ожидали, что после упущенной победы «Локо» развалится, а ЦСКА спокойно закрепит свое преимущество в серии. Однако гости во второй игре продолжили действовать с позиции силы, отвечая армейцам ударом на удар. В итоге все дошло до нервной концовки. За шесть секунд до финальной сирены хозяева при минимальном отставании (83:84) не смогли довести до броска решающую атаку. Алексей Швед из-за лицевой отдал мяч на Ливио Жан-Шарля. Форвард москвичей ждал подключения Уэйра, но это взаимодействие просчитал Джайлен Барфорд. Защитник кубанцев «украл» мяч из рук француза и тем самым принес победу своей команде.

В третьей и четвертой игре в Краснодаре ожидается аншлаг, билетов в местный «Баскет-холл» практически не осталось. ЦСКА будет непросто. Тем более во вторник, 18 апреля, стало известно, что в ближайших матчах не сможет сыграть Никола Милутинов. Лидер армейцев и, пожалуй, главный кандидат на приз MVP сезона получил в концовке второй встречи травму правого голеностопа. В отсутствие основного центрового многое будет зависеть от действий новичка команды Девонте Кэйкока. Пока чемпион НБА в составе «Лейкерс» тяжело адаптируется к европейскому баскетболу. Оставшиеся матчи полуфинальной серии — хорошая возможность доказать, что его не зря взяли на последнее легионерское место. Также интересно посмотреть, решится ли Эмил Райкович больше использовать Антона Астапковича. В московских матчах один из лидеров сборной России суммарно сыграл чуть более 20 минут, не набрав очков.